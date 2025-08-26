Mali: Ekonomske mere za dobrobit građana, od decembra i novi rast penzija

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Mali: Ekonomske mere za dobrobit građana, od decembra i novi rast penzija

BEOGRAD - Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas su nove ekonomske mere donete za dobrobit građana Srbije i da će organičavanje marži direktno uticati na snižavanje cena proizvoda u maloprodaji i najavio da će od 1. decembra uslediti i novo povećanje penzija.

"U godinama koje su za nama pokazali smo da znamo kako da sprovedemo prave mere, još od kada je krenula korona, pa energetska kriza i tako dalje. I sada ćemo zajedno sa maloprodajnim lancima da napravimo nešto što je dobro za građane Srbije, pre svega, niže cene. To su 23 kategorije proizvoda, preko 3.000 proizvoda, što čini najveći deo potrošačke korpe građana Srbije i osetićemo efekat već od naredne nedelje, nakon 1. septembra", rekao je Mali za Tanjug. Ministar
