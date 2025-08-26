UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.280. dan. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Varšava nakon rata ne namerava da šalje vojnike u Ukrajinu, ali će biti odgovorna za logističku organizaciju pomoći Kijevu, kao i za zaštitu evropske granice. Ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan razgovarali su o rezultatima rusko-američkog samita održanog na Aljasci.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da još nisu razmatrane konkretne bezbednosne garancije za Ukrajinu, ali da će Sjedinjene Američke Države podržati tu zemlju. Ocenio je, takođe, da ruski predsednik Vladimir Putin ne radi na sastanku sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim, jer ga "ne voli". Zelenski je, u međuvremenu, rekao da rat nije samo oružani sukob Rusije i Ukrajine, već borba različitih pogleda na svet, naglasivši da se svi Ukrajinci mole za