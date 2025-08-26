UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

RTV pre 46 minuta  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.280. dan. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Varšava nakon rata ne namerava da šalje vojnike u Ukrajinu, ali će biti odgovorna za logističku organizaciju pomoći Kijevu, kao i za zaštitu evropske granice. Ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan razgovarali su o rezultatima rusko-američkog samita održanog na Aljasci.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da još nisu razmatrane konkretne bezbednosne garancije za Ukrajinu, ali da će Sjedinjene Američke Države podržati tu zemlju. Ocenio je, takođe, da ruski predsednik Vladimir Putin ne radi na sastanku sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim, jer ga "ne voli". Zelenski je, u međuvremenu, rekao da rat nije samo oružani sukob Rusije i Ukrajine, već borba različitih pogleda na svet, naglasivši da se svi Ukrajinci mole za
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

„Ili mi ili oni“: Ruski istraživački novinari objašnjavaju Putinovu igru

„Ili mi ili oni“: Ruski istraživački novinari objašnjavaju Putinovu igru

Danas pre 26 minuta
Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

RTS pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaVaršavaPoljskaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

RTV pre 46 minuta
„Ili mi ili oni“: Ruski istraživački novinari objašnjavaju Putinovu igru

„Ili mi ili oni“: Ruski istraživački novinari objašnjavaju Putinovu igru

Danas pre 26 minuta
Novi rat trese Evropu, lomi se "energetska kičma"! Smeh i jedna rečenica Zelenskog doveli Orbana do ludila: Tramp u pismu…

Novi rat trese Evropu, lomi se "energetska kičma"! Smeh i jedna rečenica Zelenskog doveli Orbana do ludila: Tramp u pismu poručio - "Viktore, ljut sam!"

Blic pre 41 minuta
Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

RTS pre 55 minuta
Tramp smenio guvernerku FED-a zbog navodne hipotekarne prevare

Tramp smenio guvernerku FED-a zbog navodne hipotekarne prevare

RTV pre 16 minuta