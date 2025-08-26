Uživo brutalni udari na frontu Ukrajinska vojska na nogama, oboreno više od 20 dronova (foto/video)

Alo pre 1 sat
Uživo brutalni udari na frontu Ukrajinska vojska na nogama, oboreno više od 20 dronova (foto/video)

Rat u Ukrajini – 1.280. dan.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Varšava nakon rata ne namerava da šalje vojnike u Ukrajinu, ali će biti odgovorna za logističku organizaciju pomoći Kijevu, kao i za zaštitu evropske granice. Ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan razgovarali su o rezultatima rusko-američkog samita održanog na Aljasci. BLOG UŽIVO Pratite najnovije VESTI SA FRONTA Ruski PVO sistemi oborili 21 ukrajinski dron iznad ruskih regiona Ruski sistemi
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Tramp najavio kraj rata u Gazi za nekoliko sedmica

Tramp najavio kraj rata u Gazi za nekoliko sedmica

Serbian News Media pre 6 minuta
Ruski PVO sistemi tokom noći oborili 43 ukrajinska drona

Ruski PVO sistemi tokom noći oborili 43 ukrajinska drona

Vesti online pre 17 minuta
Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

RTS pre 32 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Rubio sa evropskim zvaničnicima: Rat u Ukrajini treba okončati pregovorima

uživo RAT U UKRAJINI Rubio sa evropskim zvaničnicima: Rat u Ukrajini treba okončati pregovorima

Euronews pre 46 minuta
Uživo Ruski helikopter gruva; Tokom noći uništavanje

Uživo Ruski helikopter gruva; Tokom noći uništavanje

B92 pre 57 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Poljska neće slati trupe u Ukrajinu; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

RTV pre 2 sata
„Ili mi ili oni“: Ruski istraživački novinari objašnjavaju Putinovu igru

„Ili mi ili oni“: Ruski istraživački novinari objašnjavaju Putinovu igru

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVaršavaKijevDron

Svet, najnovije vesti »

Australija proteruje ambasadora Irana, krive ga za umešanost u antisemitske napade

Australija proteruje ambasadora Irana, krive ga za umešanost u antisemitske napade

Danas pre 2 minuta
Tramp tvrdi: Rat u Pojasu Gaze će se završiti za nekoliko nedelja

Tramp tvrdi: Rat u Pojasu Gaze će se završiti za nekoliko nedelja

Radio 021 pre 32 minuta
Glavni putevi u Izraelu zatvoreni zbog protesta sa zahtevom kraj rata u Gazi

Glavni putevi u Izraelu zatvoreni zbog protesta sa zahtevom kraj rata u Gazi

RTV pre 32 minuta
Tramp: Rat u Gazi se završava uskoro

Tramp: Rat u Gazi se završava uskoro

Danas pre 22 minuta
Više od 1,6 miliona ljudi bez struje nakon udara tajfuna Kadžiki: Ima i mrtvih

Više od 1,6 miliona ljudi bez struje nakon udara tajfuna Kadžiki: Ima i mrtvih

Nova pre 7 minuta