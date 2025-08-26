Moskva: Iznad Krima oboreno osam dronova; Kijev: Pogođeni ruski logistički centri

Rat u Ukrajini – 1.280. dan. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Varšava nakon rata ne namerava da šalje vojnike u Ukrajinu, ali će biti odgovorna za logističku organizaciju pomoći Kijevu, kao i za zaštitu evropske granice. Ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan razgovarali su o rezultatima rusko-američkog samita održanog na Aljasci.

Merc pozvao Putina da se sastane sa Zelenskim Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. "Sada je red na Moskvu. Ako ruski predsednik ozbiljno želi da okonča ubijanje, onda će prihvatiti ponudu. Ako ruska strana ne preduzme ovaj korak, onda će biti potreban još veći pritisak", rekao je Merc nakon sastanka sa kanadskim premijerom Markom Karnijem u Berlinu, prenosi