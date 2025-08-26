Moskva: Iznad Krima oboreno osam dronova; Kijev: Pogođeni ruski logistički centri

RTS pre 6 minuta
Rat u Ukrajini – 1.280. dan. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Varšava nakon rata ne namerava da šalje vojnike u Ukrajinu, ali će biti odgovorna za logističku organizaciju pomoći Kijevu, kao i za zaštitu evropske granice. Ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan razgovarali su o rezultatima rusko-američkog samita održanog na Aljasci.

Merc pozvao Putina da se sastane sa Zelenskim Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. "Sada je red na Moskvu. Ako ruski predsednik ozbiljno želi da okonča ubijanje, onda će prihvatiti ponudu. Ako ruska strana ne preduzme ovaj korak, onda će biti potreban još veći pritisak", rekao je Merc nakon sastanka sa kanadskim premijerom Markom Karnijem u Berlinu, prenosi
Tramp: Rat u Pojasu Gaze završiće se za nekoliko sedmica

Pravda pre 31 minuta
Uživo brutalni udari na frontu Ukrajinske snage pogodile rusku logistiku na Krimu (foto/video)

Alo pre 1 sat
Uživo Rusi brišu sve pred sobom; Ukrajina gori FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Ukrajinske snage pogodile rusku logistiku na Krimu

RTV pre 2 sata
„Svaki razgovor sa njim je dobar, a onda baci bombu pa se ja naljutim“: Tramp otkrio da je opet telefonski razgovarao sa…

Danas pre 2 sata
“Neptun” neutralisan

Vesti online pre 2 sata
Krim u plamenu, odjekuju eksplozije! Ukrajina udarila Putina gde najviše boli: Gust dim iznad poluostrva, pogođena…

Blic pre 2 sata
Stručnjaci: Nema prostora za Trampov lik na planini Rašmor

N1 Info pre 31 minuta
Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

RTV pre 6 minuta
EU odobrila novu injekciju kompanije Gilead za prevenciju HIV-a

RTV pre 26 minuta
"Ljudi gladuju, a ova banda ubica kažu da su na dijeti": Borelj: Ubistvo šest novinara u Gazi nije slučajno, idf je znao ko su…

Blic pre 36 minuta
Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Siciliju

RTV pre 16 minuta