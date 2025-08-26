UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Vlada će promeniti pravila prelaska granice za muškarce do 22 godine; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.280. dan. Pravila za prelazak državne granice za muškarce starosti od 18 do 22 godine dogovorena su sa vojnom komandom, a odgovarajuće mogućnosti trebalo bi da stupe na snagu u bliskoj budućnosti, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nakon sastanka sa premijerkom Julijom Sviridenko.

"Danas će na sednici vlade biti ažurirana pravila za prelazak državne granice za muškarce od 18 do 22 godine. Svi detalji su dogovoreni sa vojnom komandom, a odgovarajuće mogućnosti trebalo bi da stupe na snagu u bliskoj budućnosti", napisao je Zelenski na Telegram kanalu. Kako je naveo, sa Sviridenko je razgovarao o saradnji sa Norveškom u pripremi za grejnu sezonu i nastavku grantovske pomoći za kupovinu prirodnog gasa. Predsednik Ukrajine sastao se danas i sa