Ukrajincima od 18 do 22 godine dozvoljeno slobodno prelaženje granice; Moskva: Iznad Krima oboreno osam dronova

RTS pre 48 minuta
Ukrajincima od 18 do 22 godine dozvoljeno slobodno prelaženje granice; Moskva: Iznad Krima oboreno osam dronova

Rat u Ukrajini – 1.280. dan. Dozvoljeno slobodno prelaženje granice ukrajinskim muškarcima od 18 do 22 godine, saopštava Kijev. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Varšava nakon rata ne namerava da šalje vojnike u Ukrajinu, ali će biti odgovorna za logističku organizaciju pomoći Kijevu, kao i za zaštitu evropske granice. Ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan razgovarali su o rezultatima rusko-američkog samita održanog na Aljasci.

Zelenski: Turska i zemlje Zaliva mogle bi biti domaćini razgovora sa Putinom Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi Turska, zemlje oko Persijskog zaliva ili evropske zemlje mogle biti domaćini razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. "Sada, ove nedelje biće kontakata sa Turskom, kontakata sa zemljama Zaliva i evropskim državama koje bi mogle biti domaćini razgovora sa Rusima", rekao je Zelenski u svom video obraćanju, prenosi Rojters.
