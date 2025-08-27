Tramp najavio da će uvesti smrtnu kaznu za svako ubistvo u Vašingtonu

Danas pre 7 sati  |  Beta
Tramp najavio da će uvesti smrtnu kaznu za svako ubistvo u Vašingtonu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) obećao je danas da će uvesti smrtnu kaznu za svako ubistvo u Vašingtonu, iako je ona ukinuta 1981. godine. „Ako neko ubije nekoga u glavnom gradu, Vašingtonu, tražićemo smrtnu kaznu.

A to je snažno sredstvo odvraćanja“, rekao je Tramp tokom sastanka svog kabineta u Beloj kući. Njegova administracija će moći da traži smrtnu kaznu za ubistva na federalnom nivou, ali ne i u slučajevima na lokalu. Tramp je pristalica smrtne kazne, a smatra se da bi mogao da izmeni važeće zakone u Vašingtonu, koji uživa poseban status i čije poslove nadgleda Kongres. Kongres je 1992. godine nametnuo referendum o ponovnom uvođenju smrtne kazne u Vašingtonu nakon
