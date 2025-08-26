Crna Gora se susrela sa velikim problemom: Ovo im nije trebalo usred sezone

Pregovori radnika na železnici u Crnoj Gori i menadžmenta o povećanju plata su propali, a štrajk radnika se nastavlja, dok je Železnička infrastruktura započela proceduru za nalaženje novih radnika, izjavila je danas izvršna direktorka te kompanije Marina Bošković.

Bošković tvrdi da su radnici odbili povećanje plata od 300 evra, dok zaposleni to demantuju i najavljuju nastavak štrajka, prenela je RTCG. Menadžment Železničke infrastrukture pozvao je tužilaštvo i policiju da reaguju. Višesatni pregovori otpravnika vozova i saobraćajnih dispečera s menadžmentom Železničke infrastrukture, reprezentativnim sindikatima i Ministarstvom saobraćaja Crne Gore završeni su bez dogovora. Grupa od 85 zaposlenih u Železničkoj infrastrukturi