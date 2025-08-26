Nafta poskupela, evropski indeksi u padu a Londonska berza je zatvorena

Evropski berzanski indeksi su danas u padu, nafta i pšenica su poskupeli uz istovremeni pad cena zlata, a Londonska berza je zatvorena zbog bankarskog praznika.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati pao za 0,59 odsto na 24.224,50 poena, francuski CAC 40 za 0,58 odsto na 7.923,80 poena, a moskovski MOEX za 0,42 odsto na 2.884,24 poena. Ove nedelje će investitori pratiti podatke o poslovnom raspoloženju u Nemačkoj, preliminarne brojke o inflaciji u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji i drugim evropskim zemljama, kao i rezultate velikih kompanije kao što su francuski Perno Rikar i američki proizvođač čipova Envidija