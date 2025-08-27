Srpski teniser Hamad Međedović sumirao je utiske posle ispadanja u prvom kolu US opena.

Međedović je drugu godinu zaredom ispao u prvom kolu US opena u meču u pet setova, sada od Nemca Danijela Altmajera. Meč je trajao gotovo pet sati, a Hamad je bio vidno indisponiran u razgovoru sa novinarima, samo oko pola sata nakon kraja. "Iskreno, nemam pojma... Pre pola sata sam završio. Pomešana su mi osećanja. Mrtav sam, jedva hodam. Prvi put u životu da toliko dugo stojim na terenu, a kamoli nešto drugo. Šta god da sada kažem, verovatno bih se pokajao",