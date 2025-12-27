(VIDEO) Žarko Paspalj ponovo na „udaru“ navijača Partizana: Vređan i Ostoja Mijailović

Danas pre 23 minuta  |  V. R.
Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Makabija u meču 18. kola Evrolige.

Pred početak utakmice u Beogradskoj areni, sportski direktor crno-belih, Žarko Paspalj nije doživeo toplu dobrodošlicu, te se ponovo našao na „udaru“ navijača Partizana, koji su mu zviždali, kao i tokom utakmice protiv Virtusa, kada su mu i pogrdno skandirali. Navijači su inače i ponovo vređali i predsednika Partizana Ostoju Mijailovića. Partizan traži prvu pobedu u Evroligi nakon dva vezana poraza, dok Makabi juri peti uzastopni trijumf u takmičenju.
