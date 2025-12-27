Region bruji o ovom tajm-autu: "Ova g*vna kradu čitavu utakmicu!" VIDEO

B92 pre 1 sat
Snimak tajm-auta Petra Mijatovića sa utakmice u ABA ligi je postao viralan na internetu.

Košarkaši Kluža nastavili su seriju u ABA ligi i upisali su osmu pobedu nakon što su u petak na domaćem terenu savladali ekipu Studentskog Centra sa 96:85. Ovaj trijumf postavio je rumunski tim na drugo mesto u regionalnom takmičenju, iako sa dve utakmice više u odnosu na Partizan, koji ima identičan broj pobeda, ali samo jedan poraz. Od početka susreta, Kluž je držao kontrolu nad igrom, diktirajući ritam gotovo svih 40 minuta. Ipak, gostujući trener Petar Mijović
