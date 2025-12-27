"Partizan mora da otpusti 90% tima, vrlo brzo će se raspasti, nije problem u Željku..."

Kroz težak period prolazi Partizan, još od odlaska Željka Obradovića stvari u klubu nisu sjajne.

Pored toga što je nekolicina navijača okrenula leđa, rezultati crno-belih su katastrofalni, posebno u tri poslednje utakmice u Evroligi. Katastrofalne partije i bruku Partizan je produbio i protiv Makabija iz Tel Aviva u Beogradskoj Areni. Izraelski tim je ubacio čak 112 poena i slavio razlikom od +25. Takođe, ukoliko se pogledaju poslednja tri poraza od pomenutog Makabija, Virtusa i Žalgirisa, dolazimo do podatka da je Parni valjak poražen ukupnom razlikom od 84.