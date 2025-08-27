BBC vesti na srpskom

Ko je 'grenlandski Ilija Čvorović', a ko 'sumnjivi podstanar'

Danski mediji javljaju o pokušaju američkih državljana da se infiltriraju u grenlandsko društvo i promovisanje njegovog otcepljenja od Danske.

BBC News pre 45 minuta  |  Pol Kirbi - BBC njuz
Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen pozvao je najvišeg američkog diplomatu u Kopenhagen, posle izveštaja da američki državljani sprovode „tajne operacije uticaja“ na Grenlandu.

Citirajući izvore, javni servis Grenlanda objavio je da je cilj tih američkih državljana bio infiltriranje u grenlandsko društvo i promocija njegovog otcepljenja od Danske u korist Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Ipak, nije moguće potpuno razjasniti za koga ti ljudi rade.

Grenland, najveće ostrvo na svetu, nalazi se na Arktiku i najređe je naseljena teritorija na svetu.

Na Grenlandu živi oko 56.000 ljudi, uglavnom domorodaca Inuita.

Oko 80 odsto teritorije je pokriveno ledom, što znači da ljudi mahom žive na jugozapadnoj obali oko glavnog grada Nuk.

Danska obaveštajna služba upozorila je da je Grenland meta „raznih vrsta kampanja uticaja".

Rasmusen je rekao da će „svaki pokušaj mešanja u unutrašnje poslove Kraljevine (Danske) svakako biti neprihvatljiv“, i da je američki diplomata pozvan u tom svetlu.

BBC se obratio ambasadi SAD za komentar.

Američki predsednik Tramp nekoliko puta je rekao da želi da anektira Grenland, autonomni deo Kraljevine Danske, dok je potpredsednik Džej Di Vens optužio Kopenhagen da nedovoljno ulaže u tu teritoriju.

Tokom posete Grenlandu pre nekoliko meseci, danska premijerka Mete Frederiksen upozorila je SAD da „ne mogu da anektiraju drugu zemlju“.

Ministar spoljnih poslova Danske je za BBC rekao da je vlada „svesna da strani akteri i dalje pokazuju interesovanje za Grenland i njegov položaj u Kraljevini Danskoj".

„Stoga ne iznenađuje ukoliko doživimo spoljne pokušaje da se utiče na budućnost Kraljevine u vremenu koje je pred nama", dodao je Rasmunsen.

Grenland
BBC

Danska je članica NATO alijanse i Evropske unije i dugo je smatrala Ameriku kao jednog od najbližih saveznika.

Stanovnici ove evropske zemlje su šokirani Trampovom odlučnošću da kontroliše njenu poluautonomnu teritoriju.

Američki predsednik je ove godine rekao da ne bi isključio mogućnost zauzimanja Grenlanda silom.

Danska bezbednosna i obaveštajna služba PET je procenila da kampanje uticaja imaju za cilj „stvaranje razdora u odnosima Danske i Grenlanda“.

Dodaje se da bi se to moglo postići iskorišćavanjem „postojećih ili izmišljenih neslaganja" bilo tradicionalnim putem - slanjem agenata uticaja ili korišćenjem dezinformacija.

PET je saopštio da je ojačao prisustvo na Grenlandu i saradnju sa tamošnjim vlastima.

SAD trenutno nemaju ambasadora u Kopenhagenu, pa je Rasmusen pozvao Marka Stroha, koji je kao otpravnik poslova najviši diplomata u danskoj prestonici.

Lars Loke Rasmusen je ranije ove godine već pozvao američkog ambasadora u Danskoj kao odgovor na izveštaj iz maja koji sugeriše da je američkim obaveštajnim agencijama rečeno da usmere napore na Grenland.

U izveštaju danskog javnog servisa preneti su detalji o poseti jednog Amerikanca glavnom gradu Grenlanda, Nuku.

Piše da je pokušavao da sastavi spisak stanovnika Grenlanda koji su podržali pokušaje SAD da preuzmu najveće ostrvo na svetu.

Cilj bi bio pokušaj regrutacije za pokret za secesiju, dodaje danski javni servis.

Američki Volstrit džornal u maju je pominjao saznanja o pokretu za nezavisnost Grenlanda, kao i stavove prema američkoj eksploataciji minerala.

U to vreme, direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard nije demantovala izveštaj, ali je optužila list da „krši zakon i potkopava bezbednost i demokratske vrednosti zemlje".

(BBC News, 08.27.2025)

BBC News
