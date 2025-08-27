Ruska vojska prodrla u ključni region Dnjepropetrovsk

BBC News pre 53 minuta

Russian ministry of defence Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je fotografiju za koju tvrdi da je napravljena u jednom selu u Dnjepropetrovjskoj oblasti, ali Ukrajinci tvrde da i dalje drže situaciju pod kontrolom

Ukrajinske snage su potvrdile da je ruska vojska prešla u istočni industrijski region Dnjepropetrovska i da pokušava da uspostavi uporište.

„Ovo je prvi napad tako velikih razmera u Dnjepropetrovskoj oblasti", rekao je Viktor Trehubov iz operativno-strateške grupe ukrajinske vojske za BBC.

Tvrdi i da su uspeli da zaustave napredovanje Rusa.

Rusija već nedeljama tvrdi da prodrla u to područje, a da njene snage pokušavaju da uđu dublje na ukrajinsku teritoriju iz Donjecke oblasti.

Početkom juna, ruski zvaničnici su rekli da je počela ofanziva u Dnjepropetrovsku.

Međutim, Kijev tvrdi da je ruska vojska „jedva da je probila regionalnu granicu".

Svaki ruski uspeh i napredak u Dnjepropetrovsku bio bi udarac za već poljuljani moral Ukrajinaca, jer izgleda da bledi pokušaj da se diplomatijom zaustavi rat.

Ukrajinski projekat DeepState procenio je u utorak da je Rusija sada okupirala dva sela unutar regiona Dnjepropetrovska, mada ukrajinska vojna komanda to poriče.

Moskva do sada nije govorila da „polaže pravo na Dnjepropetrovsk", za razliku od Donjecka, Luganska i još dva regiona Ukrajine - Zaporoški i Hersonski.

Ali Rusija napada i u regonu Dnjepropetrovsk, posebno regionalnu prestonicu Dnjepar.

Pre rata, Dnjepropetrovsk je imao više od tri miliona stanovnika i bio je drugi najveći centar teške industrije u Ukrajini, posle Donbasa, koji se sastoji od Donjecke i Luganske oblasti.

Iako su ruske snage sporo napredovale u osvajanju teritorije i pretrpele veoma velike gubitke, nedavno su ostvarile dobitke u Donjecku.

Mala pešadijska grupa je početkom ovog meseca izvršila iznenadni prodor od 10 kilometara duboko iza ukrajinskih odbrambenih linija u blizini Dobropolja, ali najnoviji izveštaji ukazuju da je njihovo napredovanje zaustavljeno.

Navodno je ruski predsednik Vladimir Putin rekao šefu Bele kuće Donaldu Trampu na sastanku na Aljasci da je spreman da okonča rat ako Ukrajina preda područja Donjecke oblasti koja još kontroliše.

Ipak, neki Ukrajinci veruju da ruski lider ima druge planove.

Pukovnik Pavlo Palisa, zamenik šefa predsedničke kancelarije u Kijevu, upozorio je novinare u SAD u junu da Kremlj želi da okupira celu Ukrajinu istočno od reke Dnjepar, koja deli Ukrajinu na pola.

Šefica EU za spoljnu politiku i bezbednost, Kaja Kalas, smatra da su teritoprijalni ustupci Ruzsiji zapravo „zamka Moskve".

Iako je Tramp delovao optimistično posle sastanka sa Putinom, a potom i sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, optimizam je opao.

Jedna od tema bile su navodno i postratne bezbednosne garancije za Ukrajinu, ali se neki evropski lideri i Rusija oko toga apsolutno ne slažu.

Dok neki evropski lideri zamišljaju bezbednosne granice tako što će poslati trupe na tlo Ukrajine, Rusija tu ideju kategorički odbija i poručuje da je „besmislena" svaka diskusija o budućim bezbednosnim garancijama bez učešća Moskve.

Ukrajinske vlasti su u međuvremenu objavile da muškarci uzrasta od 18 do 22 godine mogu da putuju u inostranstvo.

To je ublažavanje prethodnih mera prema kojima je svako do 60 godina mora da dbije dozvolu da bi otišao u inostranstvo.

Sve veći broj ukrajinskih roditelja šalje tinejdžere u inostranstvo pre nego što napune 18 godina.

Muškarci uzrasta od 18 do 22 godine ne podležu vojnoj obavezi, za koju je minimalna starost 25 godina.

Procenjuje se da 5,6 miliona ukrajinskih muškaraca trenutno živi u inostranstvu.

