Beogradska Hitna pomoć intervenisala 118 puta

Beta pre 38 minuta

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su u toku noći 118 puta, od čega je 26 bilo na javnim mestima, najviše zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Iz te ustanove su kazali za agenciju Beta da je noć protekla mirno i bez saobraćajnih nezgoda.

Za pomoć su najviše zvali pacijenti sa hroničnim bolestima i astmatičari.

Dežurne ustanove za danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC "Dr Dragiša Mišović", Vojno-medicinska akademija i Institut za majku i dete.

(Beta, 27.08.2025)

