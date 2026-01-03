Dve tragedije sprečene za dlaku: Muškarac skočio sa Pančevca, za njim krenula i žena

Renato Grbić, poznati spasilac, bio je prisutan tokom događaja i pomogao u operaciji spasavanja Prolaznici su takođe odigrali ključnu ulogu prilikom sprečavanja tragedije na mostu.

Tragedija je danas za dlaku izbegnuta kada je nepoznati muškarac pao u Dunav, ali je zahvaljujući brzoj reakciji rečne policije izvučen na obalu. Prema nezvaničnim informacijama, nedugo potom na Pančevački most došla je i žena sa namerom da skoči. Renato Grbić, čuveni spasioca koji ima restoran ispod Pančevca, otkrio je detalje nove drame. - Posle skoka ovog momka, žena je jedna došla sa namerom da skoči sa mosta. Pozvali su me, došao sam čamcem ispod mosta, čuo