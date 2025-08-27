Dan nakon incidenta na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Dekan ostao u zgradi, studenti u blokadi najavili protest

Dan nakon incidenta na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Dekan ostao u zgradi, studenti u blokadi najavili protest

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović rekao je da se i dalje nalazi u zgradi fakulteta i da je toku čišćenje fakulteta kako bi sve bilo spremno za ispitni rok.

Alanović je rekao da u utorak nije postignut nikakav dogovor o njegovom eventualnom napuštanju zgrade. Kako je naveo, za opstanak tog fakulteta neophodno je da ispiti "počnu da se održavaju". Dodao je da je studentima u blokadi, koji su juče napustili zgradu nakon njegovog ulaska, predložio dijalog kako bi se našlo rešenje za trenutnu situaciju. - Ja sam i jutros predložio dijalog i zamolio sam ih da mi naprave predlog onoga kako da izađemo iz ove krizne situacije.
