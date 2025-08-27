"Dobila sam prsten od Raleta pre dve nedelje": Ana Nikolić jeca u videu na sav glas, pa poručuje: "vređajte me, ne želim nikome ovo što sam doživela"

Pevačica Ana Nikolić pre nekoliko dana prijavila je bivšeg partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, za nasilje, a večeras se oglasila potresnim snimkom.

Raletu je odmah određena mera zabrane prilaska pevačici od 48 sati, koja je posle produžena na još 30 dana. Ana se ovim povodom oglašavala u više navrata, a onda je na svom Instagram profilu objavila snimak koji je nastao 17. avgusta ove godine. - Sramota me je moje sramote, sramota me je kome sam poklonila dve godine. Ostaviću vas da lečite svoje frustracije jer je važnija ograda nego kako sam ja i vaznije je sta će "selo " da mi kaže. Evo lečite se, ako vam je