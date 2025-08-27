Glumac koji se zamonašio držao opelo na sahrani branislava Kičića: Gordan Kičić sve vreme u rukama nosio sliku oca: Tuga na Novom groblju

Otac našeg proslavljenog glumca Gordana Kičića i poznati reditelj, Branislav Kičić, kremiran je danas na Novom groblju u Beogradu.

Opelo u kapeli je držao monah Ilarion, koji je inače nekada bio glumac, Rastko Lupulović, kojeg ljudi znaju po ulozi Milančeta iz serije "Otvorena vrata". Porodica, prijatelji i kolege, ispratili su reditelja Kičića na večni počinak uz pesmu Bob Dilana. Gordan Kičić, po izlasku iz kapele, bio je vidno utučen, a sve vreme je držao sliku oca u rukama. Branislav Kičić je bio reditelj i upravo je on sinu Gordanu preneo ljubav prema filmu . Ostaće upamćen po