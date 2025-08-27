Glumac koji se zamonašio držao opelo na sahrani branislava Kičića: Gordan Kičić sve vreme u rukama nosio sliku oca: Tuga na Novom groblju

Blic pre 1 sat
Glumac koji se zamonašio držao opelo na sahrani branislava Kičića: Gordan Kičić sve vreme u rukama nosio sliku oca: Tuga na…

Otac našeg proslavljenog glumca Gordana Kičića i poznati reditelj, Branislav Kičić, kremiran je danas na Novom groblju u Beogradu.

Opelo u kapeli je držao monah Ilarion, koji je inače nekada bio glumac, Rastko Lupulović, kojeg ljudi znaju po ulozi Milančeta iz serije "Otvorena vrata". Porodica, prijatelji i kolege, ispratili su reditelja Kičića na večni počinak uz pesmu Bob Dilana. Gordan Kičić, po izlasku iz kapele, bio je vidno utučen, a sve vreme je držao sliku oca u rukama. Branislav Kičić je bio reditelj i upravo je on sinu Gordanu preneo ljubav prema filmu . Ostaće upamćen po
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Žena Gordana Kičića nakon mnogo godina u javnosti: Slomljena od bola, ne odvaja se od glumca (Foto)

Žena Gordana Kičića nakon mnogo godina u javnosti: Slomljena od bola, ne odvaja se od glumca (Foto)

Mondo pre 37 minuta
Otac Gordana Kičića ispraćen na večni počinak: Glumca supruga sve vreme čvrsto držala za ruku

Otac Gordana Kičića ispraćen na večni počinak: Glumca supruga sve vreme čvrsto držala za ruku

Hello pre 1 sat
Branislav Kičić ispraćen za kremaciju uz pesmu Boba Dilana: Glumac neutešan, supruga Zorana se nije odvajala od njega…

Branislav Kičić ispraćen za kremaciju uz pesmu Boba Dilana: Glumac neutešan, supruga Zorana se nije odvajala od njega, ispoštovan važan običaj (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Sahranjen otac Gordana Kičića uz bolnu pesmu: Glumac sliku ne ispušta, njegova žena ne prestaje da plače

Sahranjen otac Gordana Kičića uz bolnu pesmu: Glumac sliku ne ispušta, njegova žena ne prestaje da plače

Mondo pre 1 sat
Ljudi u suzama izlazili, Gordan čvrsto drži očevu sliku: Sahranjen Branislav Kičić uz ovu pesmu

Ljudi u suzama izlazili, Gordan čvrsto drži očevu sliku: Sahranjen Branislav Kičić uz ovu pesmu

Telegraf pre 1 sat
Sahranjen otac Gordana Kičića: Branislava na večni počinak ispratio sin: Poslednji pozdrav uz pesmu Bob Dilana, glumci u…

Sahranjen otac Gordana Kičića: Branislava na večni počinak ispratio sin: Poslednji pozdrav uz pesmu Bob Dilana, glumci u suzama (foto, video)

Blic pre 1 sat
Sahrana oca Gordana Kičića: Glumac skrhan bolom prima saučešće: Bane Trifunović i Dubravka Mijatović ga čvrsto grle (foto)…

Sahrana oca Gordana Kičića: Glumac skrhan bolom prima saučešće: Bane Trifunović i Dubravka Mijatović ga čvrsto grle (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Gordan Kičić

Kultura, najnovije vesti »

Aleksa Avramović prvi put u filmu: Poznati košarkaš u ulozi koju ne možete ni da zamislite

Aleksa Avramović prvi put u filmu: Poznati košarkaš u ulozi koju ne možete ni da zamislite

Blic pre 42 minuta
Žena Gordana Kičića nakon mnogo godina u javnosti: Slomljena od bola, ne odvaja se od glumca (Foto)

Žena Gordana Kičića nakon mnogo godina u javnosti: Slomljena od bola, ne odvaja se od glumca (Foto)

Mondo pre 37 minuta
Umetnik pobune i protesta, čiji su bubnjevi postali legenda: Ovacije dokumentarcu o Dragoljubu Đuričiću na 38. FF Herceg Novi…

Umetnik pobune i protesta, čiji su bubnjevi postali legenda: Ovacije dokumentarcu o Dragoljubu Đuričiću na 38. FF Herceg Novi

Danas pre 37 minuta
Eroz Ramacoti 26. aprila sledeće godine u Beogradskoj areni

Eroz Ramacoti 26. aprila sledeće godine u Beogradskoj areni

Euronews pre 17 minuta
Kejt Midlton i princ Vilijam reagovali na veridbu Tejlor Svift: Jednim potezom pokazali šta misle o pevačici

Kejt Midlton i princ Vilijam reagovali na veridbu Tejlor Svift: Jednim potezom pokazali šta misle o pevačici

Kurir pre 27 minuta