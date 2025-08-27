Otac Gordana Kičića ispraćen na večni počinak: Glumca supruga sve vreme čvrsto držala za ruku

pre 4 sati
Otac Gordana Kičića ispraćen na večni počinak: Glumca supruga sve vreme čvrsto držala za ruku

Danas u poslepodnevnim časovima održan je ispraćaj za kremaciju Branislava Kičića, reditelja i oca glumca Gordana Kičića, koji je preminuo pre dva dana usled duge i teške bolesti.

Porodica prijatelji i mnogobrojni glumci okupili su se na Novom groblju u Beogradu kako bi se oprostili od reditelja. Nakon opela, koje su održala dva sveštenika i koje je trajalo oko pola sata, Branislava Kičića su mnogobrojni članovi porodice, prijatelji i kolege ispratili za kremaciju pesmom Boba Dilana. Opelo je počelo oko 14.15 sati, nakon čega je uz zvuke pesme Boba Dilana Kičić ispraćen na večni počinak. Mnogbrojni članovi porodice, prijatelja i kolega došli
