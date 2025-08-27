Indija se sprema za nagli pad trgovine sa SAD nakon stupanja na snagu Trampovih carina

Indijski izvoznici spremaju se za nagli pad porudžbina iz Sjedinjenih Američkih Država nakon što su trgovinski pregovori između dve države propali, pošto je Vašington potvrdio da će od danas stupiti na snagu nove visoke tarife na robu ove južnoazijske zemlje.

Dodatna carina od 25 odsto koju je najavio američki predsednik Donald Tramp, a potvrđena je u obaveštenju Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD, podiže ukupne tarife na čak 50 odsto, preneo je Rojters. Ove carine su među najvišim koje je uveo Vašington, pod obrazloženjem da je reč o odmazdi za to što Nju Delhi povećava kupovinu ruske nafte. "Vlada nema nade za bilo kakvo trenutno olakšanje ili odlaganje američkih tarifa", rekao je zvaničnik indijskog