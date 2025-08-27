Trump udvostručio carine Indiji, odnosi sa Modijem na prekretnici

Predsednik Donald Trump uveo je drastične carine od 50 odsto na indijsku robu, kako bi kaznio zemlju zbog kupovine ruske nafte, dovodeći u pitanje decenijsku strategiju Vašingtona da produbi odnose sa Nju Delhijem.

Nove carine, najviše u Aziji, stupile su na snagu u sredu u ponoć po američkom vremenu i dvostruko su više u odnosu na dosadašnju stopu od 25 odsto na indijski izvoz. Carine će pogoditi više od 55 odsto robe koja se šalje u SAD, najveće indijsko tržište, a najviše će na udaru biti industrije poput tekstila i nakita. Ključni izvozni proizvodi, poput elektronike i farmaceutskih proizvoda, izuzeti su, što zasad štiti ogromne investicije kompanije Apple u nove fabrike