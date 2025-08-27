Tramp udvostručio carine na uvoz iz Indije na 50 odsto: Odgovor na indijsku kupovinu ruske nafte

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Tramp udvostručio carine na uvoz iz Indije na 50 odsto: Odgovor na indijsku kupovinu ruske nafte

Odluka predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o udvostručavanju tarifa na indijski izvoz na čak 50 odsto stupila je na snagu danas, preneo je Rojters.

Nova kaznena tarifa od dodatnih 25 odsto uvedena je kao odgovor na indijsku kupovinu ruske nafte, nadovezujući se na prethodnu carinu od 25 odsto. Najpogođenije kategorije proizvoda su tekstil, drago kamenje, nakit, obuća, sportska oprema, nameštaj i hemikalije - sa ukupnim carinama koje spadaju među najviše u američkoj trgovinskoj politici, uporedive s onima za Brazil i Kinu. To je odlučeno nakon pet neuspešnih rundi pregovora. Indijsko Ministarstvo trgovine,
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

SAD povećavaju carine Indiji na 50 posto zbog kupovine ruske nafte

SAD povećavaju carine Indiji na 50 posto zbog kupovine ruske nafte

Slobodna Evropa pre 1 sat
Trump udvostručio carine Indiji, odnosi sa Modijem na prekretnici

Trump udvostručio carine Indiji, odnosi sa Modijem na prekretnici

Bloomberg Adria pre 1 sat
Ispunio pretnje: Tramp uveo sankcije jednoj od najvećih svetskih ekonomija zbog kupovine ruske nafte

Ispunio pretnje: Tramp uveo sankcije jednoj od najvećih svetskih ekonomija zbog kupovine ruske nafte

Danas pre 2 sata
I, evo kazne za zemlju BRIKS-a

I, evo kazne za zemlju BRIKS-a

B92 pre 2 sata
Trampov šamar jednoj od vodećih ekonomija: Carine nikad veće, razlog – veze s Rusijom

Trampov šamar jednoj od vodećih ekonomija: Carine nikad veće, razlog – veze s Rusijom

Nova pre 3 sata
Trampove carine stupile na snagu

Trampove carine stupile na snagu

Vesti online pre 4 sati
Rastu trgovinske tenzije: Tramp povećao carine jednoj od vodećih sila zbog odnosa sa Rusijom

Rastu trgovinske tenzije: Tramp povećao carine jednoj od vodećih sila zbog odnosa sa Rusijom

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilInđijaRojtersIndijaKinaDonald Trampnaftacarine

Ekonomija, najnovije vesti »

Plate u državnoj upravi mnogo veće od proseka Srbije

Plate u državnoj upravi mnogo veće od proseka Srbije

Nova ekonomija pre 38 minuta
Avio-kompanija uvela novo pravilo za neke putnike

Avio-kompanija uvela novo pravilo za neke putnike

Kamatica pre 23 minuta
INFOFEST 2025: Četvrta decenija promocije inovacija

INFOFEST 2025: Četvrta decenija promocije inovacija

PC Press pre 13 minuta
PKS: Prijava za Inženjerku godine do 7. septembra

PKS: Prijava za Inženjerku godine do 7. septembra

Danas pre 24 minuta
Mali: Očekujem sniženje cena velikog broja proizvoda

Mali: Očekujem sniženje cena velikog broja proizvoda

Jugmedia pre 39 minuta