"Mislim da jesmo": Netanjahu po prvi put priznao genocid nad Jermenima u osmanskom carstvu

Blic pre 29 minuta
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu po prvi put je izjavio da priznaje genocid koji je Osmansko carstvo sprovelo nad Jermenima, Asircima i Grcima početkom 20. veka, prenosi Tajms of Izrael.

Na pitanje Patrika Bet Dejvida u njegovom podkastu zašto Izrael ne priznaje genocid nad Jermenima, Netanjahu je odgovorio da "misli" da je Izrael priznao genocid. "Mislim da jesmo. Mislim da je Kneset usvojio rezoluciju u tom smislu", rekao je Netanjahu, iako takav zakon nije usvojen, prenosi Tajms of Izrael. Na pitanje zašto nijedan izraelski premijer to nije uradio, Netanjahu je odgovorio da je on to upravo uradio. "Upravo jesam. Izvolite", kazao je Netanjahu.
