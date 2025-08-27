Istorijska izjava netanjahua, po prvi put priznao "To je bio genocid..."

Alo pre 2 sata
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu po prvi put je izjavio da priznaje genocid koji je Osmansko carstvo sprovelo nad Jermenima, Asircima i Grcima početkom 20. veka, prenosi Tajms of Izrael

Na pitanje Patrika Bet Dejvida u njegovom podkastu zašto Izrael ne priznaje genocid nad Jermenima, Netanjahu je odgovorio da "misli" da je Izrael priznao genocid. "Mislim da jesmo. Mislim da je Kneset usvojio rezoluciju u tom smislu", rekao je Netanjahu, iako takav zakon nije usvojen, prenosi Tajms of Izrael. "Upravo jesam. Izvolite", kazao je Netanjahu. Izrael se uzdržao od priznavanja genocida zbog straha da bi to moglo da naruši njegove odnose sa Turskom,
