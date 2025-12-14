U pucnjavi na plaži u Sidneju ubijeno najmanje 12 osoba, među kojima i jedan napadač

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
SIDNEJ - U pucnjavi koju su australijske vlasti okarakterisale kao teroristički napad, na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je najmanje 12 osoba, među kojima je i jedan od dva napadača, a povređeno je više od 12 osoba, saopštila je danas policija australijske savezne države Novi Južni Vels.

Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, a policijski izvori veruju da je napad planiran mesecima, prenosi australijski ABC njuz. Jedan napadač je ubijen iz vatrenog oružja a drugi je ranjen i u kritičnom je stanju, i nalazi se u pritvoru. Među povređenima u napadu su i dva policajca. Na licu mesta, u automobilu za koji se pretpostavlja da pripada napadačima, pronađena je sumnjiva improvizovana eksplozivna naprava koju pokušava da ukloni ekipa za
