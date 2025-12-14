(Uznemirujuće) Mrtvi leže na sve strane po plaži u Sidneju! Prvi snimci horora posle masovne pucnjave tokom proslave Hanuke, 2.000 ljudi bežalo! (foto/video)

U pucnjavi tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondi u Sidnejuubijeno je najmanje 10 ljudi, a 60 ih je ranjeno, dok je oko 2.000 ljudi pobeglo sa plaže.

Naoružani napadači otvorili su vatru jutros tokom obeležavanja Hanuke na plaži Bondi, što je izazvalo scene panike dok su posetioci bežali sa mesta događaja. Prema navodima lokalnih medija, napadači su pobegli, a vlasti su pokrenule opsežnu potragu. Prema snimcima sa društvenih mreža, napadači su uhapšeni ili neutralisani, što zvanično još nije potvrđeno. Televizija Sky News javila je da se na događaju okupilo oko 2.000 pripadnika jevrejske zajednice, a proslava je