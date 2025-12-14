(Video) Pucnjava na jednoj od najpoznatijih plaža sveta! Isplivali snimci horora: Ljudi u panici beže, Hitna pomoć juri, dignut i helikopter

Blic pre 24 minuta
(Video) Pucnjava na jednoj od najpoznatijih plaža sveta! Isplivali snimci horora: Ljudi u panici beže, Hitna pomoć juri…

Na mesto događaja poslato je najmanje 30 medicinskih timova, uključujući helikopterske jedinice Plaža Bondi i okolno područje su zatvoreni, a građanima se savetuju da se pridržavaju uputstava vlasti Australijska policija izdala je hitno upozorenje građanima da se ne približavaju poznatoj sidnejskoj plaži Bondi nakon oružanog napada.

Prema informacijama iz policijskih izvora, meta pucnjave bio je događaj povodom Hanuke, a sumnja se da je napad planiran mesecima. Jedan napadač je tokom intervencije policije ubijen, dok je drugi ranjen i nalazi se u pritvoru, a trenutno mu se pruža medicinska pomoć. Na mesto pucnjave na plaži upućeno je najmanje 30 timova hitne medicinske pomoći, uključujući i specijalne helikopterske jedinice. Plaža i okolno područje su blokirani, a građanima se savetuje da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pucnjava na čuvenoj plaži u Sidneju, 10 ljudi ubijeno

Pucnjava na čuvenoj plaži u Sidneju, 10 ljudi ubijeno

Vesti online pre 29 minuta
(Video) Na plaži u Sidneju najmanje 10 ubijenih! Dvojica napadača pucali na manifestaciji podom Hanuke, bilo više od 1.000…

(Video) Na plaži u Sidneju najmanje 10 ubijenih! Dvojica napadača pucali na manifestaciji podom Hanuke, bilo više od 1.000 ljudi!

Dnevnik pre 14 minuta
(Uznemirujuće) Mrtvi leže na sve strane po plaži u Sidneju! Prvi snimci horora posle masovne pucnjave tokom proslave Hanuke…

(Uznemirujuće) Mrtvi leže na sve strane po plaži u Sidneju! Prvi snimci horora posle masovne pucnjave tokom proslave Hanuke, 2.000 ljudi bežalo! (foto/video)

Kurir pre 19 minuta
Pucnjava u Sidneju, ima žrtava; Jeziv snimak napada VIDEO

Pucnjava u Sidneju, ima žrtava; Jeziv snimak napada VIDEO

B92 pre 29 minuta
Masakr na čuvenoj plaži! Napadači pucali na ljude, ubijeno 10, stravični snimci sa lica mesta

Masakr na čuvenoj plaži! Napadači pucali na ljude, ubijeno 10, stravični snimci sa lica mesta

Telegraf pre 24 minuta
Pucnjava na čuvenoj plaži u Sidneju, ima žrtava: Kruži snimak napadača, mesecima su ovo planirali?

Pucnjava na čuvenoj plaži u Sidneju, ima žrtava: Kruži snimak napadača, mesecima su ovo planirali?

Telegraf pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

helikopter

Svet, najnovije vesti »

(Video) Pucnjava na jednoj od najpoznatijih plaža sveta! Isplivali snimci horora: Ljudi u panici beže, Hitna pomoć juri…

(Video) Pucnjava na jednoj od najpoznatijih plaža sveta! Isplivali snimci horora: Ljudi u panici beže, Hitna pomoć juri, dignut i helikopter

Blic pre 24 minuta
Novi detalji pucnjave na Univerzitetu Braun: Rafali odjeknuli tokom pripreme za ispit, više od 150 studenata zabarikadirano u…

Novi detalji pucnjave na Univerzitetu Braun: Rafali odjeknuli tokom pripreme za ispit, više od 150 studenata zabarikadirano u sali

Nova pre 29 minuta
Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, policija pozvala ljude da izbegavaju to područje

Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, policija pozvala ljude da izbegavaju to područje

N1 Info pre 9 minuta
Ruske milijarde u EU: Brisel menja pravila igre, Moskva tuži

Ruske milijarde u EU: Brisel menja pravila igre, Moskva tuži

Danas pre 24 minuta
Pucnjava na Bondi Biču u Sidneju, policija privela dve osobe: "Svi na licu mesta treba da potraže zaklon"

Pucnjava na Bondi Biču u Sidneju, policija privela dve osobe: "Svi na licu mesta treba da potraže zaklon"

Euronews pre 24 minuta