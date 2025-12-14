(Video) Pucnjava na jednoj od najpoznatijih plaža sveta! Isplivali snimci horora: Ljudi u panici beže, Hitna pomoć juri, dignut i helikopter

Na mesto događaja poslato je najmanje 30 medicinskih timova, uključujući helikopterske jedinice Plaža Bondi i okolno područje su zatvoreni, a građanima se savetuju da se pridržavaju uputstava vlasti Australijska policija izdala je hitno upozorenje građanima da se ne približavaju poznatoj sidnejskoj plaži Bondi nakon oružanog napada.

Prema informacijama iz policijskih izvora, meta pucnjave bio je događaj povodom Hanuke, a sumnja se da je napad planiran mesecima. Jedan napadač je tokom intervencije policije ubijen, dok je drugi ranjen i nalazi se u pritvoru, a trenutno mu se pruža medicinska pomoć. Na mesto pucnjave na plaži upućeno je najmanje 30 timova hitne medicinske pomoći, uključujući i specijalne helikopterske jedinice. Plaža i okolno područje su blokirani, a građanima se savetuje da