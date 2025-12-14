Đurić o napadu na Hanuku u Sidneju: Nema opravdanja za nasilje nad nevinima

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izrazio je zgroženost i tugu zbog brutalnog napada na porodice koje su slavile Hanuku u Sidneju. "Ciljanje dece, roditelja i cele zajednice okupljene u miru je čisti zločin.

Nema opravdanja, nema izgovora, nema sive zone. Napadi na ljude koji slave svoju veru i tradiciju pogađaju samu suštinu naših zajedničkih vrednosti", naveo je Đurić u izjavi na svom X profilu. Sickened and heartbroken by the brutal attack on families celebrating Hanukkah in Sydney. Targeting children, parents and an entire community gathered in peace is pure evil. There is no justification, no excuse, no gray zone. Attacks on people celebrating their faith and… —