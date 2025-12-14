Ambasador Srbije u Australiji za Euronews: Napad u Sidneju šokirao zemlju, vlasti ga tretiraju kao terorizam

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Ambasador Srbije u Australiji za Euronews: Napad u Sidneju šokirao zemlju, vlasti ga tretiraju kao terorizam

U pucnjavi koju su australijske vlasti okarakterisale kao teroristički napad, na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je najmanje 12 osoba, među kojima je i jedan od dva napadača, a povređeno je nekoliko desetina osoba.

Ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović je za Euronews Srbija rekao da konačan broj stradalih još uvek nije utvrđen, ali da poslednje informacije ukazuju na 12 poginulih, među kojima je jedan napadač. Takođe, u ovom trenutku, 29 lica je povređeno, uključujući dva policajca i drugog napadača. "Naravno, taj broj još uvek nije konačan, s obzirom na to da je veći broj lica u kritičnom stanju prema informacijama koje su saopštili lekari i dežurni centar", rekao je
