"Nemamo izbora": Tramp: Za počinioce ubistva u Vašingtonu tražićemo smrtnu kaznu

Blic pre 1 sat
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će njegova administracija tražiti smrtnu kaznu za počinioce ubistava u Vašingtonu.

- Ako neko ubije nekoga u glavnom gradu, Vašingtonu, tražićemo smrtnu kaznu - rekao je Tramp danas, tokom sastanka sa članovima kabineta, prenosi CNN. On je kazao da je to "veoma jaka preventivna" mera. - Ne znam da li smo spremni za to u ovoj zemlji...nemamo izbora - rekao je Tramp. Dodao je da će ta mera biti sprovedena u glavnom gradu Vašingtonu, dok će "države morati same da donesu odluku". (Tanjug)
