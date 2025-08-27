Neverovatne scene iz južne Amerike! Sneg i oluje pogodile Argentinu i Čile: Vetrovi orkanske jačine izazvali haos (foto, video)…

Južni delovi Argentine i Čilea našli su se prethodne sedmice pod udarom izuzetno snažne oluje. Neočekivane snežne padavine iznenadile su turiste produžavajući zatvaranje zimske sezone u skijalištu koje se nalazi u departmanu Malarge.

Nakon obilnih snežnih padavina, skijalište se probudilo sa približno 40 centimetara snega u podnožju. Hladna vazdušna masa sa Antarktika donela je obilan sneg, olujne vetrove i ozbiljne vremenske neprilike koje su paralisale pojedine regione ovih zemalja. Najkritičnije je bilo u oblasti Anda, naročito u južnim i centralnim delovima Čilea i duž granice s Argentinom. U tim planinskim predelima zabeleženo je više od 30 centimetara snega, a na pojedinim lokacijama sneg