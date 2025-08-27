Armagedon na jugu! Oluje pogodile Južnu Ameriku – Vetar nosi sve pred sobom, sneg zavejao gradove!

Južni delovi Argentine i Čilea našli su se prethodne sedmice pod udarom izuzetno snažne oluje

Neočekivane snežne padavine iznenadile su turiste produžavajući zatvaranje zimske sezone u skijalištu koje se nalazi u departmanu Malarge. Nakon obilnih snežnih padavina, skijalište se probudilo sa približno 40 centimetara snega u podnožju. Hladna vazdušna masa sa Antarktika donela je obilan sneg, olujne vetrove i ozbiljne vremenske neprilike koje su paralisale pojedine regione ovih zemalja. Saliendo del trabajo en @Caviahue @Neuquén #Argentina