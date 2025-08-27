Armagedon na jugu! Oluje pogodile Južnu Ameriku – Vetar nosi sve pred sobom, sneg zavejao gradove!

Alo pre 5 sati
Armagedon na jugu! Oluje pogodile Južnu Ameriku – Vetar nosi sve pred sobom, sneg zavejao gradove!

Južni delovi Argentine i Čilea našli su se prethodne sedmice pod udarom izuzetno snažne oluje

Neočekivane snežne padavine iznenadile su turiste produžavajući zatvaranje zimske sezone u skijalištu koje se nalazi u departmanu Malarge. Nakon obilnih snežnih padavina, skijalište se probudilo sa približno 40 centimetara snega u podnožju. Hladna vazdušna masa sa Antarktika donela je obilan sneg, olujne vetrove i ozbiljne vremenske neprilike koje su paralisale pojedine regione ovih zemalja. Saliendo del trabajo en @Caviahue @Neuquén #Argentina
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Neverovatne scene iz južne Amerike! Sneg i oluje pogodile Argentinu i Čile: Vetrovi orkanske jačine izazvali haos (foto, video)…

Neverovatne scene iz južne Amerike! Sneg i oluje pogodile Argentinu i Čile: Vetrovi orkanske jačine izazvali haos (foto, video)

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ArgentinaSneg

Svet, najnovije vesti »

Šok iz dubina svemira! Crna rupa počela da šalje misteriozne poruke, onda je teleskop otkrio neočekivanu pojavu: "Ima otkucaje…

Šok iz dubina svemira! Crna rupa počela da šalje misteriozne poruke, onda je teleskop otkrio neočekivanu pojavu: "Ima otkucaje srca"

Blic pre 39 minuta
Avion morao prinudno da sleti: Drama na letu iz Praga: Posada je pružala prvu pomoć jednom od putnika!

Avion morao prinudno da sleti: Drama na letu iz Praga: Posada je pružala prvu pomoć jednom od putnika!

Blic pre 54 minuta
"Ako im damo donbas, Rusija će doći po još": Ukrajinci za "Blic" o primirju između Kijeva i Moskve i odricanju od teritorija…

"Ako im damo donbas, Rusija će doći po još": Ukrajinci za "Blic" o primirju između Kijeva i Moskve i odricanju od teritorija

Blic pre 4 minuta
Vrednost oko 500 miliona dolara: Američka obalska straža tokom leta zaplenila 34 tone droge sa prekookeanskih brodova

Vrednost oko 500 miliona dolara: Američka obalska straža tokom leta zaplenila 34 tone droge sa prekookeanskih brodova

Kurir pre 24 minuta
Natezanje Amerike i Brazila se nastavlja: Sad poništile vizu ministru pravde Brazila! Lula: Mere su neprihvatljive

Natezanje Amerike i Brazila se nastavlja: Sad poništile vizu ministru pravde Brazila! Lula: Mere su neprihvatljive

Kurir pre 24 minuta