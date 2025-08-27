Do 20 litara kiše i jaki vetrovi u Srbiji Lovac na superćelije upozorava na vremenske prilike narednih dana

Meteorolog Ivan Ristić kaže da ARW-IR lovac na superćelijske oluje najavljuje puno pljuskova i kiše u subotu, 30. avgusta popodne i uveče i da još jednu sličnu kišnu epizodu očekuje u utorak, 2. septembra. naredna dva dana se očekuje toplo vreme sa temperaturama preko 35 stepeni, a od vikenda pogoršanje.

"Dve kišne epizode su pred nama. Prva ide u subotu, 30. avgusta, druga u utorak, 2. septembra, popodne i uveče. U subotu se očekuje do 20 litara po metru kvadratnom kiše u subotu i subotu na nedelju, skoro ceo dan se očekuju padavine i u toku noći će biti povremeno kiše. U utorak, popodne, krajem dana i u toku noći, je jako slično, očekuje se isto količini padavina, od 15 do 20 litara po metru kvadratnom", kaže Ristić. Na pitanje gde se očekuju nepogode sa jakim