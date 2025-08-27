Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru nevremena: Evo kada stiže glavna promena, prete grmljavinske oluje i grad

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru nevremena: Evo kada stiže glavna promena, prete grmljavinske oluje i grad

Oblaci koji se sada kreću prema Alipima i Italiji, u petak će se preko Jadrana stići i do severozapada i zapada Balkana, a do subote i u Srbiju.

Već u petak kasnije posle podne i uveče na zapadu Srbije moguće su predfrontalne nestabilnosti sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde i sa kratkotrajnim grmljavinskim nepogodama. Četvrtak i petak doneće jaku košavu, fenskog efekta, a očekuju se i olujni udari. Biće vedro i tropski toplo. Maksimalna temperatura u četvrtak od 32 do 36, a u petak u većini predela iznad 35, lokalno i do 40 stepeni. Već u subotu ujutro na severu i zapadu, a tokom dana i u
