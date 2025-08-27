Mali sa spiskom u prodavnici najavio i novu kupovinu od 1. septembra: Očekujem smanjenje cena velikog broja proizvoda

U susret najavljenom ograničenju trgovačkih marži koje treba da stupi na snagu 1. septembra, ministar finansija Siniša Mali danas je bio u kupovini u jednom trgovinskom marketu gde je odabrao artikle iz 23 kategorije, čije će cene biti ograničene, a kako bi ih uporedio nakon što počne primena Uredbe o ograničavanju marži.

Mali je kupovinu obavio u marketu ''Maxi'' gde je odabrao 25 proizvoda iz 23 kategorije koje građani najčešće kupuju, a račun je iznosio 4.991,92 dinara. Ministar je ukazao da deo programa ekonomskih mera, koje je predstavio predsednik Aleksandar Vučić, podrazumeva i ograničavanje trgovinskih marži i istakao da to ograničenje treba da dovede do smanjenja cena velikog broja proizvoda - od prehrambenih proizvoda do proizvoda kućne hemije, kozmetike. ''To je oko 3.000