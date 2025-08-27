Mali: Sutra donosimo uredbu o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Mali: Sutra donosimo uredbu o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će Vlada Srbije sutra doneti uredbu o ograničavanju trgovačkih marži koja je usmerena na ograničavanje marži na 20 odsto i ka tome da se već od ponedeljka, 1. septembra na rafovima maloprodajnih lanaca u Srbiji nađe najmanje 3.000 proizvoda sa sniženim cenama.

On je posle sastanka sa predstavnicima trgovaca na malo i veliko u Privrednoj komori Srbije za Tanjug rekao da se ne radi samo o 3.000 proizvoda iz 23 kategorije ili grupe proizvoda kako je prvobitno rečeno nego da će u nekim većim maloprodajnim lancima biti i mnogo više proizvoda. "Očekujemo da bude i do 10, 12 ili 20.000 proizvoda, tako da ćemo na pravi način ispuniti ono što je predsednik Vučić i obećao, da će se sniženje odnositi na najveći broj mogućih
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Mali obišao market i napravio račun od 4.991 dinara: "Očekujem smanjenje cena velikog broja proizvoda, ponoviću kupovinu"…

Mali obišao market i napravio račun od 4.991 dinara: "Očekujem smanjenje cena velikog broja proizvoda, ponoviću kupovinu" (foto)

Blic pre 15 minuta
Od ponedeljka pojeftinjuju proizvodi Sutra se donosi uredba koju mnogi građani Srbije čekaju - cene padaju u ponedeljak

Od ponedeljka pojeftinjuju proizvodi Sutra se donosi uredba koju mnogi građani Srbije čekaju - cene padaju u ponedeljak

Alo pre 40 minuta
Lazarević posle sastanka sa trgovcima: Ograničenje marži ostaje, Uredba sutra na Vladi

Lazarević posle sastanka sa trgovcima: Ograničenje marži ostaje, Uredba sutra na Vladi

Danas pre 2 sata
Mali: Sutra donosimo uredbu o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka

Mali: Sutra donosimo uredbu o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka

NIN pre 2 sata
Ova grupa građana dobija ogrev za zimu potpuno besplatno a evo ko će dobiti popust i metar drva za 2.900 dinara

Ova grupa građana dobija ogrev za zimu potpuno besplatno a evo ko će dobiti popust i metar drva za 2.900 dinara

Alo pre 3 sata
Mali: Sutra donosimo uredbu o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka

Mali: Sutra donosimo uredbu o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka

B92 pre 3 sata
Mali: Vlada sutra donosi odluku o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka

Mali: Vlada sutra donosi odluku o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeTanjugSiniša MaliPrivredna komora Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali obišao market i napravio račun od 4.991 dinara: "Očekujem smanjenje cena velikog broja proizvoda, ponoviću kupovinu"…

Mali obišao market i napravio račun od 4.991 dinara: "Očekujem smanjenje cena velikog broja proizvoda, ponoviću kupovinu" (foto)

Blic pre 15 minuta
Uživo ministar Mali o merama države: Veće zarade, a niže cene za veći standard građana

Uživo ministar Mali o merama države: Veće zarade, a niže cene za veći standard građana

Kurir pre 0 minuta
S kojim izazovima se hr-ovi u porodičnim kompanijama najčešće susreću

S kojim izazovima se hr-ovi u porodičnim kompanijama najčešće susreću

BizLife pre 10 minuta
Uživo ministar Mali na TV Prva: Bio sam danas u marketima, ove mere za retultat treba da imaju snižavanje cena 20.000 proizvoda…

Uživo ministar Mali na TV Prva: Bio sam danas u marketima, ove mere za retultat treba da imaju snižavanje cena 20.000 proizvoda

Alo pre 0 minuta
Uživo Mali: Ograničavamo trgovinske marže; Snižene cene za više od 20.000 proizvoda

Uživo Mali: Ograničavamo trgovinske marže; Snižene cene za više od 20.000 proizvoda

B92 pre 0 minuta