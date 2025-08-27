Mali: Sutra donosimo uredbu o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će Vlada Srbije sutra doneti uredbu o ograničavanju trgovačkih marži koja je usmerena na ograničavanje marži na 20 odsto i ka tome da se već od ponedeljka, 1. septembra na rafovima maloprodajnih lanaca u Srbiji nađe najmanje 3.000 proizvoda sa sniženim cenama.

On je posle sastanka sa predstavnicima trgovaca na malo i veliko u Privrednoj komori Srbije za Tanjug rekao da se ne radi samo o 3.000 proizvoda iz 23 kategorije ili grupe proizvoda kako je prvobitno rečeno nego da će u nekim većim maloprodajnim lancima biti i mnogo više proizvoda. "Očekujemo da bude i do 10, 12 ili 20.000 proizvoda, tako da ćemo na pravi način ispuniti ono što je predsednik Vučić i obećao, da će se sniženje odnositi na najveći broj mogućih