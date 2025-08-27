Mali: Sutra donosimo uredbu o ograničavanju marži, jeftiniji proizvodi od ponedeljka
B92 pre 10 minuta
Ministar Siniša Mali izjavio je danas da će Vlada sutra doneti uredbu koja je usmerena na ograničavanje marži na 20 odsto i ka tome da se već od ponedeljka na rafovima maloprodajnih lanaca nađe najmanje 3.000 proizvoda sa sniženim cenama.
On je posle sastanka sa predstavnicima trgovaca na malo i veliko u Privrednoj komori Srbije za Tanjug rekao da se ne radi samo o 3.000 proizvoda iz 23 kategorije ili grupe proizvoda kako je prvobitno rečeno nego da će u nekim većim maloprodajnim lancima biti i mnogo više proizvoda. "Očekujemo da bude i do 10, 12 ili 20.000 proizvoda, tako da ćemo na pravi način ispuniti ono što je predsednik Vučić i obećao, da će se sniženje odnositi na najveći broj mogućih