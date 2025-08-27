Jedno poznato ime na terenu! Evo ko će deliti pravdu na prvom meču Srbije na Eurobasketu!

Čekanju je došao kraj - Orlovi kreću u pohod na evropsko zlato.

Eurobasket 2025 startuje danas, a naša košarkaška reprezentacija prvi meč grupne faze igra od 20.15 protiv autsajdera Estonije. FIBA je kasno sinoć odredila i arbitre za ovaj okršaj. Pravdu na meču deliće iskusni španski Antonio Konde, koji važi za jednog od najboljih FIBA sudija, a pomagaće mu Italijan Lorenco Baldini i Belgijanac Geret Jakobs. Konde je već sudio mečeve naše reprezentacije na Mundobasketu u Manili i prethodnom Evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Kurir