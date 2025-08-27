"Mrtva sam ozbiljna, uništiću ti život" Ana Nikolić se direktno obratila Raletu posle skandala, pomenula i njegovog pokojnog oca: "Hermafroditu!"

Ana Nikolić, koja je prijavila dečka Gorana Ratkovića Raleta za nasilje i određena mu je mera zabrane prilaska, obratila mu se javno i poručila da prestane da priča laži o njoj i njihovoj vezi i kako je ona napravila haos zbog ljubomore. - Kada gubiš gubi nasmejan, malo dostojanstva ne bi ti bilo na odmet.

Nedavno si izgubio oca rekla sam ti kad kroz isto prođeš nemoj da mi dođeš znaš ja sam ga izgubila sa 17 tako da tvoj otac nikad nije okrenuo telefon a da mu prvo pitanje nije bilo gde su Ana i Tara iz poštovanja prema tom čoveku, neću dalje da se nastavljam sa tobom. A ti radi po sopstvenom nahođenju. Mislim da je tvoj otac jako ponosan na tebe jer ovako se ponaša, sve i da jeste tačno, jedan muškarac. Hermafroditu. - I samo da javim da nisam pratila Raleta nisam