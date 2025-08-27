"Mrtva sam ozbiljna, uništiću ti život" Ana Nikolić se direktno obratila Raletu posle skandala, pomenula i njegovog pokojnog oca: "Hermafroditu!"

Kurir pre 4 sati
"Mrtva sam ozbiljna, uništiću ti život" Ana Nikolić se direktno obratila Raletu posle skandala, pomenula i njegovog pokojnog…

Ana Nikolić, koja je prijavila dečka Gorana Ratkovića Raleta za nasilje i određena mu je mera zabrane prilaska, obratila mu se javno i poručila da prestane da priča laži o njoj i njihovoj vezi i kako je ona napravila haos zbog ljubomore. - Kada gubiš gubi nasmejan, malo dostojanstva ne bi ti bilo na odmet.

Nedavno si izgubio oca rekla sam ti kad kroz isto prođeš nemoj da mi dođeš znaš ja sam ga izgubila sa 17 tako da tvoj otac nikad nije okrenuo telefon a da mu prvo pitanje nije bilo gde su Ana i Tara iz poštovanja prema tom čoveku, neću dalje da se nastavljam sa tobom. A ti radi po sopstvenom nahođenju. Mislim da je tvoj otac jako ponosan na tebe jer ovako se ponaša, sve i da jeste tačno, jedan muškarac. Hermafroditu. - I samo da javim da nisam pratila Raleta nisam
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Izvini što je Ana moja mama" Situacija Raleta i male Tare kida dušu, u pola noći čekali Nikolićevu na ulici!

"Izvini što je Ana moja mama" Situacija Raleta i male Tare kida dušu, u pola noći čekali Nikolićevu na ulici!

Alo pre 56 minuta
"Izvini što je Ana moja mama": Rale tvrdi da je sa ćerkom čekao pevačicu usred noći, isplivala njegova strana priče

"Izvini što je Ana moja mama": Rale tvrdi da je sa ćerkom čekao pevačicu usred noći, isplivala njegova strana priče

Mondo pre 1 sat
Ana Nikolić se obratila Raletu nakon njegove ispovesti da je bio njen rob: „Uništiću ti život“

Ana Nikolić se obratila Raletu nakon njegove ispovesti da je bio njen rob: „Uništiću ti život“

Nova pre 3 sata
"Malo dostojanstva, prestani,: U**aću ti se u život" Ana Nikolić se obratila Raletu nakon drame: Pomenula i njegovog pokojnog…

"Malo dostojanstva, prestani,: U**aću ti se u život" Ana Nikolić se obratila Raletu nakon drame: Pomenula i njegovog pokojnog oca

Blic pre 5 sati
Rale pretio ani oduzimanjem ćerke tare? Nakon njegove ispovesti oglasila se Nikolićeva: "Jel te nije više sramota da lažeš?"…

Rale pretio ani oduzimanjem ćerke tare? Nakon njegove ispovesti oglasila se Nikolićeva: "Jel te nije više sramota da lažeš?"

Alo pre 4 sati
"Tražio joj je pare, unajmila je privatno obezbeđenje": Voditelj "Pinka" o odnosu Ane Nikolić i Raleta, pre prijavljivanja…

"Tražio joj je pare, unajmila je privatno obezbeđenje": Voditelj "Pinka" o odnosu Ane Nikolić i Raleta, pre prijavljivanja nasilja: "Sumnjala je u njega"

Blic pre 5 sati
"Čuo sam svađu, rale je ani tražio pare" Crnogorski voditelj svedok skandala u Budvi: Hteo da ide da se vidi sa njenom…

"Čuo sam svađu, rale je ani tražio pare" Crnogorski voditelj svedok skandala u Budvi: Hteo da ide da se vidi sa njenom koleginicom, a pričao da ide sa drugovima

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AvalaAna Nikolićtuča

Zabava, najnovije vesti »

(Foto) bazen sa pogledom na okean, a haljina sa velikim dekolteom: Kosjerina sa mužem uživa u odmoru iz snova - nimalo ne žale…

(Foto) bazen sa pogledom na okean, a haljina sa velikim dekolteom: Kosjerina sa mužem uživa u odmoru iz snova - nimalo ne žale para

Blic pre 11 minuta
Kupila stan, pa pokreće biznis: Jelena Ilić otkrila svoje planove - Evo da li ulazi u Elitu 9

Kupila stan, pa pokreće biznis: Jelena Ilić otkrila svoje planove - Evo da li ulazi u Elitu 9

Blic pre 11 minuta
Ko treba da jede crveni luk? Ako se lečite od ove bolesti, bilo bi poželjno da ga ubacite u ishranu

Ko treba da jede crveni luk? Ako se lečite od ove bolesti, bilo bi poželjno da ga ubacite u ishranu

Vesti online pre 11 minuta
(Foto) Gastoz gestom ljubavi oduševio Anđelu Đuričić: Topi se pored njega - pobednik Elite zasukao rukave

(Foto) Gastoz gestom ljubavi oduševio Anđelu Đuričić: Topi se pored njega - pobednik Elite zasukao rukave

Blic pre 11 minuta
(Video) "Ivan Marinković neće Više biti deo Željkovog života": Miljana Kulić presekla odnos sina i oca: Otkrila razlog, ovo je…

(Video) "Ivan Marinković neće Više biti deo Željkovog života": Miljana Kulić presekla odnos sina i oca: Otkrila razlog, ovo je kap koja je prelila čašu

Blic pre 11 minuta