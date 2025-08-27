Napad drumskih razbojnika kod novog grada: Presreli automobil nasred puta, čovek uspeo da im pobegne

Kurir pre 54 minuta  |  Nezavisne
Napad drumskih razbojnika kod novog grada: Presreli automobil nasred puta, čovek uspeo da im pobegne

Osoba iz Cazina prijavila je Policijskoj upravi Prijedor da su u utorak ujutru njegovo vozilo na magistralnom putu Bosanska Krupa - Novi Grad, pokušala nasilno da zaustave dva nepoznata lica u drugom vozilu, pri čemu su oštetili njegov automobil.

Napad se dogodio na ulazu na teritoriju Republike Srpske, a vozač iz Cazina, kao i napadači, kretali su se prema Novom Gradu. Policijska uprava Prijedor pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštva Prijedor preduzima mere i radnje na rasvetljavanju krivičnog dela razbojništvo u pokušaju, saopšteno je iz ove uprave. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti prijave i pronalasku izvršioca i predmetnog vozila. Kurir.rs/Nezavisne
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Drama kod Novog Grada: Drumski razbojnici autom pokušali presresti i opljačkati radnika menjačnice

Drama kod Novog Grada: Drumski razbojnici autom pokušali presresti i opljačkati radnika menjačnice

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaTužilaštvoPrijedor

Balkan, najnovije vesti »

BiH: Rast inflacije u julu na 4,8 odsto

BiH: Rast inflacije u julu na 4,8 odsto

InStore pre 4 minuta
Razgovor o evrointegraciji i bezbednosnim izazovima: Sastanak Timča Mucunskog i Marte Kos u Briselu

Razgovor o evrointegraciji i bezbednosnim izazovima: Sastanak Timča Mucunskog i Marte Kos u Briselu

Kurir pre 24 minuta
Napad drumskih razbojnika kod novog grada: Presreli automobil nasred puta, čovek uspeo da im pobegne

Napad drumskih razbojnika kod novog grada: Presreli automobil nasred puta, čovek uspeo da im pobegne

Kurir pre 54 minuta
Stevandić: Poštovanje i lojalnost predsedniku Srpske pitanje časti, a ne prava

Stevandić: Poštovanje i lojalnost predsedniku Srpske pitanje časti, a ne prava

Večernje novosti pre 1 sat
Drama kod Novog Grada: Drumski razbojnici autom pokušali presresti i opljačkati radnika menjačnice

Drama kod Novog Grada: Drumski razbojnici autom pokušali presresti i opljačkati radnika menjačnice

Blic pre 3 sata