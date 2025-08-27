Odbojkašice Srbije danas igraju protiv Japana, ali bez Tijane! Evo gde možete da gledate poslednji meč grupne faze na Svetskom prvenstvu!

Odbojkašice Srbije će u poslednjem, 3. kolu H grupe Svetskog prvenstva, danas igrati protiv Japana od 12.00 časova po našem vremenu.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalima TV Arena Sport i RTS, dok tekstualni prenos možete pratiti na našem sajtu. Ono što je izvesno je da će Srbija u osmini finala, u petak, 29. avgusta igrati protiv Tajlanda ili Holandije. Utakmice četvrtfinala su na programu u sredu i četvrtak, 3. i 4. septembra. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, dvostruki uzastopni prvak sveta, izborila je plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, ali je sve ljubitelje