Uefa već zabranila meč Zvezda - Dinamo Zagreb? Neočekivan obrt pred žreb Lige Evrope

Mondo pre 43 minuta  |  Milutin Vujičić
Uefa već zabranila meč Zvezda - Dinamo Zagreb? Neočekivan obrt pred žreb Lige Evrope

Crvena zvezda ispala je u plej-ofu Lige šampiona protiv Pafosa (ukupni rezultat 3:2) što znači da će takmičenje nastaviti u grupnoj fazi Lige Evrope.

Znamo da je u pitanju manje atraktivno takmičenje u kome su nagrade manje, ali takođe u njemu Crvena zvezda ima veće šanse da zabeleži dobar rezultat. U prilog tome govori i činjenica da će biti u drugom šeširu na žrebu u petak (13.00) kada će UEFA koristeći samo jedan taster odlučiti o tome s kojih osam ekipa će Zvezda igrati tokom zime i jeseni. Iz svakog šešira Crvena zvezda će izvući po dve ekipe - i tu će biti odlučeno protiv koga igra kod kuće, a koga na
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Novi Sad dočekuje evropsku elitu

Novi Sad dočekuje evropsku elitu

Sportski žurnal pre 3 minuta
Koliko je Zvezda "izgubila" para zbog eliminacije?

Koliko je Zvezda "izgubila" para zbog eliminacije?

B92 pre 3 minuta
Čitaoci B92.sport rekli svoje: Zvezda jedva dobra - Babika i Milojević najgori FOTO

Čitaoci B92.sport rekli svoje: Zvezda jedva dobra - Babika i Milojević najgori FOTO

B92 pre 4 minuta
Ko sve čeka Zvezdu u Ligi Evrope i da li je vreme za meč za Dinamom

Ko sve čeka Zvezdu u Ligi Evrope i da li je vreme za meč za Dinamom

Sportske.net pre 33 minuta
Koliko je Zvezda zaradila za plasman u Ligu Evrope i koliko je izgubila novca?

Koliko je Zvezda zaradila za plasman u Ligu Evrope i koliko je izgubila novca?

Nova pre 29 minuta
Nemoćni: Kipar postao fudbalska velesila za srpske klubove

Nemoćni: Kipar postao fudbalska velesila za srpske klubove

Sport klub pre 29 minuta
Nema ribanja, Delije podržale igrače Zvezde: Neočekivano kome je poraz najteže pao

Nema ribanja, Delije podržale igrače Zvezde: Neočekivano kome je poraz najteže pao

Mondo pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaUEFAŽrebLiga ŠampionaZagrebLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Nije osvojio ni set: US open ostao bez još jednog šampiona u prvom kolu

Nije osvojio ni set: US open ostao bez još jednog šampiona u prvom kolu

Danas pre 4 minuta
Osveženje u špicu: Jankuba Džardžu za ubojitiji napad Crvenih

Osveženje u špicu: Jankuba Džardžu za ubojitiji napad Crvenih

InfoKG pre 3 minuta
Milojević: Šokantno, šta da kažem

Milojević: Šokantno, šta da kažem

Vesti online pre 4 minuta
Novi Sad dočekuje evropsku elitu

Novi Sad dočekuje evropsku elitu

Sportski žurnal pre 3 minuta
Zvezda ispustila silne milione! Bolna eliminacija: Crveno-beli ostali bez ogromnog bogatstva!

Zvezda ispustila silne milione! Bolna eliminacija: Crveno-beli ostali bez ogromnog bogatstva!

Kurir pre 3 minuta