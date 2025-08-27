Zvezdu čekaju Dinamo Zagreb i još jedan hrvatski tim: Sve o crveno-belima u Ligi Evrope 2025/26

Mondo pre 39 minuta  |  Mladen Šolak
Zvezdu čekaju Dinamo Zagreb i još jedan hrvatski tim: Sve o crveno-belima u Ligi Evrope 2025/26

Crvena zvezda nije uspela da se plasira u Ligu šampiona u dvomeču protiv Pafosa, pa će jesen provesti u Ligi Evrope.

Rivale u ligaškoj fazi drugog po snazi evro-takmičenja saznaće na žrebu u petak u 13 časova. Od jeseni 2017. i prve Milojevićeve evropske jeseni u Ligi Evrope, crveno-beli su još tri puta igrali grupnu fazu tog takmičenja, a ove sezone učiniće to peti put. Na žrebu će biti svrstani u drugi žreb, što čini mogućim Zvezdin meč protiv Dinamo Zagreba, koji je u prvom šeširu, ali i protiv Rijeke, prvaka Hrvatske koji je u četvrtom šeširu, kao jedna od ekipa sa najmanjim
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ko čeka Zvezdu u Ligi Evrope i kada je žreb? Poznat Zvezdin put u nastavku sezone

Ko čeka Zvezdu u Ligi Evrope i kada je žreb? Poznat Zvezdin put u nastavku sezone

Danas pre 1 sat
Na koga će Zvezda u Ligi Evrope - moguć put u Zagreb

Na koga će Zvezda u Ligi Evrope - moguć put u Zagreb

B92 pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaHrvatskaŽrebLiga ŠampionaZagrebRijekaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Zvezda ima tim za Ligu šampiona! Ovo je neuspeh: Veljko Milosavljević razočaran posle neuspeha protiv Pafosa!

Zvezda ima tim za Ligu šampiona! Ovo je neuspeh: Veljko Milosavljević razočaran posle neuspeha protiv Pafosa!

Kurir pre 19 minuta
Karsedo: Imali smo sreće da je Pepe onako centrirao i da je Žaža na onakav način postigao gol

Karsedo: Imali smo sreće da je Pepe onako centrirao i da je Žaža na onakav način postigao gol

Sportski žurnal pre 4 minuta
Milojević na grčkom rekao kipranima! Crvena zvezda podnosi tužbu UEFA, evo i zašto!

Milojević na grčkom rekao kipranima! Crvena zvezda podnosi tužbu UEFA, evo i zašto!

Kurir pre 25 minuta
Fudbaler Zvezde pretučen, Arnautović istrčao iz svlačionice: Skandal na Kipru zbog kojeg je Milojević besan

Fudbaler Zvezde pretučen, Arnautović istrčao iz svlačionice: Skandal na Kipru zbog kojeg je Milojević besan

Mondo pre 19 minuta
Cicipas krenuo ka provaliji, pa ubacio u "petu brzinu"

Cicipas krenuo ka provaliji, pa ubacio u "petu brzinu"

B92 pre 25 minuta