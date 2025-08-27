OCCRP: Direktor Telekoma i izvršni direktor United Grupe u pregovorima o slabljenju N1 u Srbiji

N1 Info pre 45 minuta  |  OCCRP
OCCRP: Direktor Telekoma i izvršni direktor United Grupe u pregovorima o slabljenju N1 u Srbiji
Novi direktor United Grupe Sten Miler i direktor državnog Telekoma Srbija Vladimir Lučić razgovarali su o slabljenju televizije N1 i ostalih medija u okviru kompanije United Media, poslednjeg nezavisnog emitera u Srbiji, otkriva Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP) pozivajući se na izvor upoznat sa internim razgovorima, ali i na fotografije i procurele interne prepiske. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić suočava se već devet meseci
