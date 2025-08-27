Ana Nikolić se obratila Raletu nakon njegove ispovesti da je bio njen rob: „Uništiću ti život“

Ana Nikolić ne prestaje da deli video snimke na svom Instagram profilu nakon incidetna sa dečkom Goranom Ratkovićem Raletom kojeg je prijavila za nasilje.

Ana Nikolić osvrnula se na intervju koji je Goran Ratković Rale dao domaćim medijima gde je naveo da je pevačica bila ljubomorna, a da je on u vezi bio rob, dadilja i vozač. „Kada gubiš gubi nasmejan, malo dostojanstva ne bi ti bilo na odmet. Nedavno si izgubio oca rekla sam ti kad kroz isto prođeš nemoj da mi dođeš znaš ja sam ga izgubila sa 17 tako da tvoj otac nikad nije okrenuo telefon a da mu prvo pitanje nije bilo gde su Ana i Tara iz poštovanja prema tom