CLS: Budžet za Ekspo uložiti u rešavanje problema s kanalizacijom i preradu otpadnih voda u Beogradu

Nova pre 9 minuta  |  Autor: Beta
Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović ocenio je danas da najavljeni budžet od 14 milijardi evra za projekat "Ekspo" treba uložiti u rešavanje problema s kanalizacijom i preradu otpadnih voda u Beogradu.

Naveo je da bi prečišćavanje otpadnih voda značilo stvaranje uslova za silazak na reke, razvoj nautičkog turizma i rečnog saobraćaja, kao i viši kvalitet života i veću vrednost svih nekretnina u prestonici. „Smatram da je strateška i civilizacijska greška da se planira održavanje ‘Ekspo 2027’, a da taj poduhvat ne obuhvati napor da svi Beograđani dobiju priključak za kanalizaciju, vodovod i daljinsko grejanje, kao i da konačno očistimo Dunav i Savu“, rekao je
N1 Info pre 33 minuta
Danas pre 14 minuta
