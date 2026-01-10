Srbija pod snegom – U Loznici sedmi dan bez struje, grad Majdanpek snabdeven, električna energija počela da stiže u mionička sela

Snežne padavine u Srbiji u pojedinim mestima napravile su ozbiljne poteškoće u saobraćaju, snabdevanju strujom i grejanjem. Vanredna situacija proglašena je u: Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja. Vlada Srbije saopštila je da je od danas naloženo direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije da nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje pripadnika Žandarmerije, kako bi se odgovorilo na sve izazove zbog lošeg vremena.

Sneg u ivanjičkom kraju, bez struje oko 1.000 potrošača Na teritoriji opštine Ivanjica sneg pada od prepodneva. Bez struje je trenutno oko 1.000 potrošača u delovima mesnih zajednica Prilike, Kušići, Opaljenik i Srednja Reka, podaci su lokalne samouprave. Na terenu su ekipe EDS-a, kao i putari sa svom raspoloživom mehanizacijom. Putevi se čiste, ali posao na pojedinim mestima otežava jaka snežna vejavica i mećava. Opširnije Kraće Bez struje 964 domaćinstva u