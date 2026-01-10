Srbija pod snegom – U Loznici sedmi dan bez struje, grad Majdanpek snabdeven, električna energija počela da stiže u mionička sela

RTS pre 16 minuta
Srbija pod snegom – U Loznici sedmi dan bez struje, grad Majdanpek snabdeven, električna energija počela da stiže u mionička…

Snežne padavine u Srbiji u pojedinim mestima napravile su ozbiljne poteškoće u saobraćaju, snabdevanju strujom i grejanjem. Vanredna situacija proglašena je u: Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja. Vlada Srbije saopštila je da je od danas naloženo direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije da nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje pripadnika Žandarmerije, kako bi se odgovorilo na sve izazove zbog lošeg vremena.

Sneg u ivanjičkom kraju, bez struje oko 1.000 potrošača Na teritoriji opštine Ivanjica sneg pada od prepodneva. Bez struje je trenutno oko 1.000 potrošača u delovima mesnih zajednica Prilike, Kušići, Opaljenik i Srednja Reka, podaci su lokalne samouprave. Na terenu su ekipe EDS-a, kao i putari sa svom raspoloživom mehanizacijom. Putevi se čiste, ali posao na pojedinim mestima otežava jaka snežna vejavica i mećava.
(BLOG) Vanredna situacija u devet opština, evakuisano 30 osoba - očekuje se novi sneg i do 20 centimetara

N1 Info pre 16 minuta
Upozorenje na nove snežne padavine, vanredna situacija u devet gradova i opština

NIN pre 16 minuta
U ivanjičkom kraju bez struje oko 1.000 potrošača

Danas pre 11 minuta
Poplave na KiM! Naložene hitne evakuacije, presečeni putevi, mnoga domaćinstva danima bez struje i vode (video)

Blic pre 2 sata
Sneg i led izazvali probleme u Ivanjici: Delovi opštine bez struje, apel na oprez(VIDEO)

InfoLIGA pre 2 sata
MUP obezbedio 19 agregata za područja bez struje

Danas pre 3 sata
Kiša i slab sneg tokom vikenda u Nišu

Južne vesti pre 4 sati
(BLOG) Vanredna situacija u devet opština, evakuisano 30 osoba - očekuje se novi sneg i do 20 centimetara

N1 Info pre 16 minuta
UVS Kragujevac pruža pomoć Loznici (FOTO)

InfoKG pre 36 minuta
Ministarstvo poljoprivrede: Sneg i reke pod kontrolom, država u pripravnosti

RTV pre 16 minuta
Šest razloga zašto bi bilo dobro da opet nosimo maske

RTS pre 21 minuta
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: „Reke su pod kontrolom, nema mesta strahu“

Nedeljnik pre 31 minuta