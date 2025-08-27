UŽIVO Pešić ljut na FIBA posle utakmice, zamerio im jednu stvar

Nova pre 16 minuta  |  Autor: Dušan Marković
UŽIVO Pešić ljut na FIBA posle utakmice, zamerio im jednu stvar

Srbija je savladala Estonij rezultatom 98:64 na startu Evrobasketa.

Briljirali su „orlovi“ od početka do kraja i potpuno razbili rivala. Sledeći meč igraju u petak od 20.15 protiv Portugala. Najbolji na meču su bili Jović sa 18 poena, Avramović sa 13, Jokić sa 11 poena, 10 skokova i sedam asistencija i Bogdanović sa 11 poena i sedam asistencija, dok su se svi upisali u listu strelaca. Posle meča će se javnosti obratiti Svetislav Pešić i Vanja Marinković i to možete pratit na linku ispod i u našem blogu uživo. "Dobra utakmica za
